Grosseto-Fiorentina 2-7 gol ed entusiasmo Tripletta Kouame in gol anche Colpani

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto 2024 –e gol per lain quel di, partita che è diventata ormai un’abitudine estiva per le due squadre. Palladino se la gioca con Christensen in porta; Quarta, Pongracic e Baroncelli in difesa; Kayode e Fortini sulle fasce, Bianco e Infantino in mediana. Brekalo ealle spalle di. Alla fine finisce 2-7 con ladell’attaccante ivoriano e il primo gol in maglia viola di Andrea. Gara che inizia con un’occasione clamorosa fallita da. Errore in palleggio del, l’attaccante ivoriano ruba palla ma solo davanti al portiere mette clamorosamente sul fondo. Al minuto 11 arriva il vantaggio della. Bella azione e spunto tattico interessante, con Pongracic che si ritrova a calciare dal limite dell’area: diagonale e palla in rete.