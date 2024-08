Francia-Egitto orario semifinale calcio Olimpiadi 2024 | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Siamo pronti per le semifinali del torneo dimaschile per quanto riguarda i Giochi Olimpici di Parigi. Sono rimaste in quattro squadre e ora non ci rimarrà che capire come si comporrà l’atto conclusivo che deciderà il titolo con i Cinque Cerchi (venerdì 9 agosto alle ore 18.00). A questo punto vivremo le semifinali. Si giocheranno entrambe nella giornata odierna, lunedì 5 agosto. Dopo il primo match delle ore 18.00 dello stadio Velodrome di Marsiglia con Marocco-Spagna, alle ore 21.00 assisteremo ad una importantissimaal Parc Olympique Lyonnais. I padroni di casa vogliono proseguire nel loro percorso netto fatto di 4 successi in altrettante uscite, con il fiore all’occhiello della vittoria nei quarti di finale contro l’Argentina.