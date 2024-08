Entusiasmo e grandi numeri | il concerto di Anna Tatangelo a Circello è un successo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Costituiremo un comitato ‘Festa del 2 Agosto’ che organizzerà, in sinergia con la Pro Loco e altre associazioni del territorio, tutti gli eventi dell’estate circellese, compresa anche la ‘Battaglia di’, evento biennale che sarà arricchito e rinnovato per il 2025?. Così Gianclaudio Golia, Sindaco di, commenta il grandedi pubblico in occasione deldi. “L’evento – continua Golia – ha fatto registrare una partecipazione straordinaria, confermando ancora una volta l’apprezzamento del pubblico per questa tradizione estiva che ogni anno porta aartisti di grande calibro. La performance diè stata accolta con, regalando momenti indimenticabili a tutti i presenti”.