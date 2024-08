Durazzano ufficializzata la nuova conduzione tecnica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASDCalcio comunica di aver affidato ladella prima squadra a Gabriele Di Gaetano. Nato a Caserta il 1 Agosto 1983, Gabriele (per tutti Lele) è conosciuto negli ambienti calcistici soprattutto per il passato da calciatore nel ruolo di attaccante. Nella stagione 2021/2022, precisamente in Prima Categoria con la maglia della Rinascita Alvignanese mise a segno la rete del 3-1 proprio contro la nostra società. La stagione successiva, appende le scarpette al chiodo per iniziare la sua avventura da allenatore. Alla prima esperienza ottiene un risultato importante, con il secondo posto nel girone A di Prima Categoria alla guida della De Lucia chiudendo la stagione con la sconfitta nella semifinale play off contro la Piedimontese.