Criscitiello | Atalanta-Folorunsho affare saltato a sorpresa Il retroscena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Michelerivela chee Napoli avevano chiuso per. Trattativa interrotta per l’infortunio di Scamacca. Michele, direttore di Sportitalia, ha lanciato una clamorosa indiscrezione di mercato attraverso il suo sito ufficiale. La notizia riguarda una trattativa atrae Napoli per Michael, recentemente conclusasi in modo inaspettato. Ilsvelato daha rivelato: “L’aveva chiusocon il Napoli per 15 milioni di euro. Tutto fatto. Dopo l’infortunio di Scamacca, però, l’si è scusata con il Napoli e ha interrotto la trattativa. Il budget adesso servirà per prendere un nuovo attaccante”. L’infortunio di Scamacca cambia i piani dell’Secondo quanto riportato, l’a causa dell’infortunio di Gianluca Scamacca.