Chiesa per arrivare all’Inter deve cambiare propensione mentale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’opzioneper l’Inter fa viaggiare la fantasia. Perché l’operazione abbia senso però serve che il giocatore cambi il suo atteggiamento. SUGGESTIONE DI MERCATO –è una suggestione di mercato che serpeggia nel mondo nerazzurro. Il figlio d’arte infatti ha rotto con la Juventus ed è anche in scadenza di contratto nella prossima stagione. Le porte del mercato insomma si sono spalancate. E l’Inter è alla finestra, anche solo per la considerazione che Marotta ha dei talenti italiani. Perché l’operazione sia utile a tutti però serve che il giocatore cambi la sua attitudinee lo step da fare per essere da Inter! INVOLUZIONE TECNICA – Gli ultimi anni di carriera diinfatti non sono stati semplici. Quando sembrava poter davvero esplodere sono arrivati gli infortuni e un rapporto pieno di incomprensioni con Allegri.