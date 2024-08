Calendario tuffi oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 5 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Quinta giornata per ialledi Parigi. Dopo che si sono le prove sincro,cominciano le gare individuali. Non si assegnano medaglia, visto che inci sono i preliminari e le semifinali della piattaforma femminile dai 10 metri. Inper l’Italia ci sono Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli. Il primo obiettivo delle azzurre è quello di conquistare l’accesso alla semifinale (migliori diciotto), anche se per l’italo-canadese il vero traguardo deve essere quello di entrare in finale tra le migliori dodici, obiettivo ampiamente centrato ai Mondiali. La quinta giornata deialledi Parigisi svolgerà lunedì 5. Sarà possibile seguire le gare in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleunazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky.