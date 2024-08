Calabro si gode una Carrarese vincente | Siamo stati bravi a crederci fino alla fine

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lac’è e con lei c’è anche Carrara. Nessuno si aspettava che ben oltre un migliaio di tifosi carrarini potessero riempire lo stadio comunale di Chiavari in un torrido sabato di inizio agosto. Evidentemente l’amore per questa squadra è davvero tanto e la voglia di essere presenti in quest’annata unica per il club azzurro è più forte di ogni difficoltà. Con questi presupposti anche nelle prime partite di campionato che si giocheranno a Pisa è facile aspettarsi un esodo importante. Tutto ciò in attesa che lo stadio dei Marmi possa finalmente riaccogliere gli azzurri. E’ fondamentale che i lavori di rifacimento del campo possano iniziare al più presto. Nel frattempoed i suoi ragazzi quest’oggi,ripresa degli allenamenti, dovrebbero di nuovo far base al centro sportivo comunale visto che il ritiro a Pontremoli è terminato.