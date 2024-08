Borsa di Milano perde il il 4% per il crollo di Tim e delle banche

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 5 agosto 2024) Mattinata difficile per ladiche continua la sua traiettoria discendente appesantita dai pessimi risultati, svantaggiate dai tassi di interesse troppo alti negli Stati Uniti. Dopo un’apertura poco sotto il punto percentuale di calo, le vendite hanno continuato a prevalere tra le contrattazioni fino a farre ai listini principale il 4%. Non solo leperò sono in difficoltà in questa mattinata sui mercati finanziari italiani. Spicca infatti il pessimo avvio di Tim, che arriva are il 9%. Dopo aver venduto la rete a Kkr, le vere dimensioni dell’azienda di telefonia italiana devono essere ancora chiarite. Ladicontinua a calare: cosa succede allePessima mattinata per ladiil 5 agosto.