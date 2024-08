Bill Gates e le stagiste | le accuse in un nuovo libro

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 agosto 2024) Le recenti rivelazioni suhanno suscitato un acceso dibattito sui suoi comportamenti nei confronti delledurante il periodo in cui era alla guida di Microsoft. Ecco cosa è stato rivelato nei nuovi libri, ma è tutto vero? Secondo quanto riportato in un, al fondatore della multinazionale tecnologica era vietato rimanere solo con le giovani, una misura preventiva adottata dall’azienda per evitare situazioni compromettenti. Ecco cosa è successo realmente ae se tutto questo è vero. Lemosse contro, foto Ansa – VelvetMagUndi prossima pubblicazione ha scatenato polemiche rivelando dettagli scottanti sul comportamento dicon le. Secondo le testimonianze raccolte dall’autore, Microsoft aveva una politica interna molto rigida che vietava alledi rimanere sole con