Battocletti bronzo o forse no? Scintille tra le due keniane ecco cosa è successo

(Di lunedì 5 agosto 2024)o no?un altro caso alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nadiachiude quarta al termine di una meravigliosa finale dei 5000 metri femminili in cui l’azzurra si è arresa, almeno in pista, allo strapotere delle due, Beatrice Chebet e Faith Kipyegon, la favoritissima per la vittoria, chiudendo alle spalle anche della forte olandese Sifan Hassan. La specialista delle lunghe distanze italiana ha anche fatto segnare il nuovo record nazionale in 14.31.64 ed era già uma serata da incorniciare, al di là dell’amarezza di chiudere giù dal podio. Dopo pochi secondi, però, l’incredibile colpo di scena: la Kipyegon, che aveva palesemente strattonato la compagna di nazionale durante la gara, è stata squalificata per comportamento non regolamentare e per questo motivo persembra essere arrivato un clamoroso