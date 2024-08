Basket serie B Squadra rinnovata e più solida dentro l’area Sul perimetro il talento di Turini e Santiago

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un organico rinnovato, profondo e che sulla carta si è aggiustato sotto canestro, nei ruoli chiave in cui di più aveva sofferto la scorsa stagione. L’analisi del mercato estivo di Ferraranon può che partire da qui, da unaprofondamente "ripensata" nonostante le quattro conferme di Ballabio, Marchini, Drigo e Yarbanga, e su cui coach Benedetto ha voluto mettere la sua impronta per sistemare gli aspetti che tanto avevano penalizzato il cammino dei biancazzurri anche dopo il suo arrivo. Balza all’occhio un reparto lunghi sicuramente più fisico ed atletico rispetto a quello precedente, che vede nei due nuovi arrivi Sackey e Tiagande la necessità di alzare il tonnellaggio e i centimetri, per andare a dominare la lotta a rimbalzo nel pitturato e creare seconde opportunità per gli esterni.