Autonomia | deputati Pd Puglia ' bene impugnazione Regione legge Calderoli'

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - “ha fatto il Presidente dellaMichele Emiliano a impugnare lasull'differenziata. Il provvedimento, come diciamo dal principio, si muove nella direzione diametralmente opposta a quella tracciata dalla nostra Costituzione. Unità nazionale, solidarietà territoriale, uguaglianza tra cittadini sono principi fondamentali della nostra Carta maCalderoni non ne tiene minimamente conto". Così in una nota congiunta ipugliesi del Pd, Ubaldo Pagano, Claudio Stefanazzi e Marco Lacarra. "Siamo orgogliosi che questa battaglia, che si affianca alla campagna referendaria, sia partita dallae siamo certi che sia la Corte Costituzionale che il popolo italiano sapranno rimettere le cose in ordine ed archiviare definitivamente unasecessionista e fratricida.”, conclude.