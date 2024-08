Aurora Ramazzotti è allergica al sole | Non c’è molto da fare Ecco cos’è la fotodermatosi e quali sono i sintomi da non sottovalutare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Agosto è arrivato e con lui le tanto agognate vacanze che, per molti, significano ore di relax sul lettino in spiaggia. Difficile rinunciare alla tintarella, ma in questi giorni su Googleschizzate le ricerche sul tema dell’allergia al. Sempre più persone, infatti, soffrono di questo disturbo o sospettano di esserne affette e desiderano informarsi su come proteggersi ed evitare i danni dei raggi solari. Tra i primi ad accendere i riflettori sull’argomento c’è, che ha condiviso la sua esperienza e i suoi consigli in una story su Instagram.