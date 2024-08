Alla Sandro Abate Five Soccer arriva il laterale Miguel Kenji

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAsdcomunica di aver acquisito per la stagione 2024-2025 il diritto alle prestazioni sportive diSilvério Biz Deguchi,, classe 2000, nato a Londrina in Brasile., che ha scelto la maglia numero 13, è tra i giocatori più forti al mondo. A gennaio 2019negli Emirati Arabi Uniti qui ha disputato 11 finali, 5 titoli ed ha realizzato più di 100 gol. Qui ha vestito le maglie di Dibba Al Hisn (2019), Al Dhafra Club (2019 ~ 2022) e Sharjah Club (2022/2023). La scorsa stagione è stato protagonista in Spagna con la casacca del Córdoba.