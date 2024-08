Un posto al sole trame dal 5 al 9 agosto 2024 | Eduardo e Clara in pericolo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 4 agosto 2024)Curcio edSabbiese rischieranno grosso a causa della vendetta di Alberto Palladini, il quale riuscirà ad incontrare il boss Angelo Torrente per rivelargli il luogo segreto dove vive la coppia. Intanto, leUnaldal 5 al 9sottolineano che Giulia dovrà decidere se restare a Napoli con Luca o andare in vacanza ad Agrigento a trovare Franco, Angela e Bianca con la sua famiglia e Renato non renderà facile la sua scelta. Silvia e Michele, invece, torneranno dalla loro vacanza e dovranno gestire la separazione di Guido e Mariella, mentre Samuel proporrà a Micaela di organizzare una vacanza insieme. In seguito, Saviani comincerà a vivere con insofferenza la sua convivenza con Guido, il quale, però, riceverà da Mariella la proposta di partire lo stesso per il loro soggiorno a Palinuro per il bene del piccolo Lollo.