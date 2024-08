Tommasone | Ricordo l’incontro con Khelif mai preso tante botte ebbi paura

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2024) Miriamè l’unica altra pugile italiana ad aver affrontato Imane, la pugile algerina protagonista di queste Olimpiadi dopo il match con l’altra italiana, Angela Carini.l’ha affronta a 19 anni, in Bulgaria nel 2022. Miriam è napoletana, boxa da quando aveva 5 anni e combatte dai 14. Due medaglie di bronzo europee. «bene quel pomeriggio: Sofia, Bulgaria, 24 febbraio 2022. Avevo 19 anni, partecipavo per la prima volta a un torneo internazionale in maglia azzurra. Della mia avversaria, l’algerina Imanetutti parlavano come una picchiatrice. Tre anni e sei centimetri più di me, assai più esperta, Imane tirava colpi tremendi. Maicosì. Anche io come Angela Carini ho avuto, anche io ho chiesto al mio allenatore di gettare la spugna. Ma sono rimasta sul ring e in piedi fino alla fine del terzo round.