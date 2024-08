Sorpasso fatale per un motociclista sull’Appia morto un 28enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 4 agosto 2024) Un terribile incidente stradale è costato la vita a un giovanedi 28 anni, domenica mattina lungo la statale Appia, in località Borgo Vodice, nel territorio di Sabaudia. Dinamica dell’Incidente Secondo i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Terracina, le cause dell’incidente potrebbero essere state unazzardato e l’alta velocità. Il centauro, residente a Roma ma originario di Gaeta, era diretto verso la sua città natale quando, probabilmente a causa di un malore improvviso, ha perso il controllo del suo mezzo, invadendo la carreggiata opposta. ScontroL’uomo si è scontrato frontalmente con un camion che sopraggiungeva dalla direzione opposta. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al giovane, che è deceduto sul colpo.