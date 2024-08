Si appoggia a un palo e viene folgorato grave il vice sindaco di Ceres Mario Poma Feriti anche una donna e il figlio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Folgorati un uomo, unae un bambino. È tutto successo(Torino) nel corso di un evento sportivo nelle Valli di Lanzo, le Valliadi. Immediati i soccorsi: ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Molinette di Torino ildi, Mauro, 68 anni, che si erato a un. L’uomo si trova nella terapia intensiva del pronto soccorso, intubato, reduce da un arresto cardiaco prolungato provocato da folgorazione. La prognosi è riservata. Nell’incidente sono rimastiunae il suo bambino. I due sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non risultano gravi. L’uomo, secondo le prime informazioni, è caduto a terra privo di conoscenza appena si èto a unin ferro della struttura con cucina che stavano allestendo in piazza.