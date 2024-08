Sara Errani e la sua gioia | Abbiamo iniziato malissimo ma l’oro è nostro! Siamo proprio felici

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)alza le braccia al cielo sul centrale del Roland Garros, il Philippe Chatrier. La romagnola ha vinto il torneo di doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, in coppia con Jasmine Paolini. La giocatrice classe 1987 ha così compiuto il Career Golden Slam in doppio, vincendo tutti i tornei del Grande Slam in coppia a cui ha aggiunto anchea Cinque Cerchi. Ma non è finita qui, perché l’azzurra ha tolto anche il record di vincitrice più longeva di una medaglia d’oro nel tennis a Novak Djokovic, per poco meno di un mese di differenza, visto che i due sono coetanei, ma l’italiana è di aprile mentre il serbo è di maggio.