Rinascita Bedetti ‘benedice’ i nuovi acquisti | Johnson e Marini super noi pronti a stupire

(Di domenica 4 agosto 2024) di Loriano Zannoni La senti nelle sue parole, la voglia di ricominciare. Francescoè carico a mille, dà uno sguardo al calendario dalle partite ma sa che il giorno zero sarà quello di venerdì 16 agosto, quando la squadra si ritroverà per l’inizio della preparazione. Il capitano, carica che tornerà a rivestire da questa stagione, non vede l’ora. "Il 16 cominceremo ma non farò discorsi da capitano – dice ‘Bedo’ -. Non sono uno da troppe parole in quei casi, la maggior parte dei ragazzi non mi conosce e diciamo che le dinamiche verranno fuori giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. In automatico, senza discorsi particolari all’inizio. Di sicuro questa Rbr è una squadra che mi gasa un bel po’". Buone sensazioni, dunque. "Sì, per due motivi soprattutto.