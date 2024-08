Parigi 2024 nuoto | Paltrinieri spettacolare argento nei 1500 stile libero dietro al record del mondo di Finke

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Gregorioconquista una meravigliosa medaglia d’neimetrididelle Olimpiadi dinella piscina de La Defense Arena. Il capitano azzurro non si fa trascinare dal ritmo forsennato all’avvio di, e segue il proprio ritmo rimanendo in scia allo statunitense. SuperGreg non molla e scende anch’esso sotto il limite deldel, ma negli ultimi 100 metri perde contatto con uno strepitoso Bobby, che si aggiudica il titolo olimpico stabilendo il nuovodelin 14’30?67.però completa una gara sensazionale, conquistando uno splendidocon il crono di 14’34?55 e dimostrando ancora una volta di essere un fuoriclasse assoluto.