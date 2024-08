Parigi 2024 boxe femminile | Lin Yu-Ting a medaglia acclamata dal pubblico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) La pugile Lin Yu-è sicuramente aalle Olimpiadi di. L’atleta di Taiwan, al centro delle polemiche per la partecipazione permessa dal Cio come nel caso di Imane Khelif, ha superato Kamenova Staneva nei quarti dei 57 kg femminili e sarà almenodi bronzo (nellanon c’è la sfida per il 3° e 4° posto). Grande accoglienza delper la pugile asiatica, che ha acclamato con applausi Lin Yu-, nonostante il caso mediatico sull’identità di genere sulle normative nello sport.: Lin Yu-dalSportFace.