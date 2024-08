Olimpiadi Parigi 2024 a che ora e dove vedere la finale dei 100 metri di atletica con Jacobs | l’orario della gara

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 4 agosto 2024), a che ora ladei 100dicon, streaming, diretta tv, quando, canale,, Rai 2 Ladei 100piani maschili diè laregina di tutte le. Unaattesissima per decretare l’uomo più veloce. L’appuntamento ai Giochi diè per questa sera, domenica 4 agosto. Protagonista sarà senz’altro il nostro Marcell, che tre anni fa, a Tokyo, vinse i 100scrivendo una pagina indimenticabile del nostro sport. Ma a che ora (orario) si gioca ladei 100alledivederla in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni. Orario, canale, tv L’appuntamento è per oggi, 4 agosto, alle ore 21.55. La semiavverrà qualche ora prima, alle 20. L’Italia punta a fare bene con i nostri corridori, in particolare