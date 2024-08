Olimpiadi judo la caduta di stile del gigante francese Riner col napoletano Pirelli – Rai

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2024), ladidelcol– Rai. L’Italia ha affrontato la Francia nella gara a squadre die ilGennaroha sfiorato il successo contro iltranspalpino Teddyche si è reso protagonista di un episodio sgradevole. Come racconta Claudio Pappaiani sul sito del Tgr Campania. Ecco il racconto di Pappaianni Alledi Parigi da ieri l’Italia ha un nuovo eroe: Gennaro, 24 anni tra meno di venti giorni,ka. Per tutti, sui social e sulle spiagge, è quell’atleta che ha affrontato senza alcun timore Teddy, il, la leggenda del, che oltre al blasone portava in dote anche 40kg e 25cm in più. Lo prevede il regolamento degli incontri a squadre di, dove recentemente l’Italia a trazione napoletana ha conquistato un bronzo ai mondiali.