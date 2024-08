Mar Caspio in pericolo Un’analisi di Carnegie Politika chiama in causa il conflitto russo-ucraino e i lanci di missili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Il più grande mare chiuso della terra sta morendo, insieme al suo ecosistema unico, creatosi per il lunghissimo isolamento dagli oceani. Gli scienziati prevedono che le acque delsi abbasseranno di quasi 4 metri nel prossimo decennio, incidendo in particolare sui fondali settentrionali, già bassi di natura. Come riporta The Astana Times, negli ultimi 15 anni nella sola parte kazaka della riserva d’acqua si è osservato un declino del 7,1% e una riduzione della superficie da 113,8 chilometri quadrati del 2008 a 105,7 del 2023. Lo spettro del lago di Aral incombe. Uno studio pubblicato a ottobre su Communications Earth & Environment ha stimato per fine secolo cali di 8-14 metri.