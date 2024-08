LIVE – Tiro con l’arco maschile con Nespoli Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Lascritta delcondelledi. Impegnato l’arciere azzurro Mauroche, dopo aver superato Islam e Sadikov, riparte dagli ottavi di finale e cercherà di spingersi più in fondo possibile per continuare a sognare una medaglia.attende il canadese Peters, appuntamento a partire dalle 9.56 di domenica 4 agosto: su Sportface.it potrete restare aggiornati con il nostroin tempo reale. IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTO CALENDARIO E ORARI IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNOconconSportFace.