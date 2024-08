LIVE Italia-Turchia 1-0 Olimpiadi Parigi volley femminile in DIRETTA | 15-12 le azzurre continuano a spingere!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-15 ANCORAAAAA! Pallonetto di sinistro di Miriam Sylla! 18-15 CHE OLIMPIADE STA FACENDO MIRIAM SYLLA! Diagonale profonda, brava a eludere il muro avversario. 17-15 Pipe di Vargas, sembra di vedere Boskovic con la Serbia. 17-14 BREAK PESANTISSIMO! Sylla trova le mani del muro da posto quattro. 16-14 ANDIAMOOOOOO! Bosetti chiude con un pallonetto lungo uno scambio lunghissimo! Dobbiamo tornare ad alzare le percentuali in attacco. 15-14 Ennesima bordata di Vargas, lamette palla giù solo con lei. 15-13 Errore in ricostruzione di De Gennaro. 15-12 CHE COLPOOOOO! Diagonale tagliata di Egonu, da seconda linea! Attacco folle. 14-12 Primo tempo imperioso di Fahr, ricezione da manuale deldi Bosetti. 13-12 Ancora un contrattacco vincente di Vargas. 13-11 Parallela millimetrica di Baladin.