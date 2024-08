LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tocca ad Alice D’Amato si può sognare!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:42 Si tratta probabilmente della finale di più altollo al femminile, la concorrenza perè spietata, probabilmente servirà un punteggio superiore al 15 per salire sul podio. 15:40 Questa la startlist: Yihan Zhang,, Nina Derwael, Rebecca Downie, Qiyuan Qiu, Kaylia Nemour, Helen Kevric e Sunisa Lee. 15:37 Adesso è il momento della gara più attesa in casa Italia, quella delle parallele asimmetriche conimpegnata! 15:34 Questo il podio definitivo: 1.Yang Liu (15.300) 2.Jingyuan Zou (15.233) 3.Eleftherios Petrounias (15.100) 15:31 Podio invariato, l’eterno Vahagn Davtyan non può lottare con questi mostri sacri ed è sesto con 14.866. 15:28 Harry Hepworth non è stato un fattore per le medaglie: 14.800 (D:6.1, E:8.7).