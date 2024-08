Israele allestito a Gerusalemme un bunker sotterraneo per i leader in caso di guerra | È collegato con il quartier generale della Difesa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Può resistere ai colpi di una vasta gamma di armi esistenti ed ècon ildel ministeroa Tel Aviv, garantendo capacità di comando e di controllo a chi si rifugia al suo interno. È la “fossa del giudizio universale”, ildallo Shin Bet, il servizio di sicurezza interna israeliana, per proteggere idel Paese da un possibile attacco. Il rifugio, provvisto di generi alimentari e di scorte d’acqua, è predisposto per far sì che, indi, i capi israeliani possano rimanere al suo interno al sicuro a lungo. Una prospettiva che i vertici di Tel Aviv ritengono decisamente probabile, oltreché imminente, soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni di Teheran.