Il Cem aiuta i Comuni alluvionati | Ecco il giusto spirito di comunità

(Di domenica 4 agosto 2024) BELLINZAGO Ventimila euro dal Cem a ciascuno dei. Il colosso pubblico dei rifiuti dà una mano ai soci messi in ginocchio dalla crisi climatica. "Esseretà è soprattutto questo:re chi è in difficoltà", dice Michele Avola, sindaco di Bellinzago, uno dei due centri colpiti dalle conseguenze del maltempo insieme a Gessate. Le risorse arrivano dal Fondo di solidarietà che l’azienda ha creato da anni per fare fronte a gravi imprevisti. Un salvadanaio che viene usato in caso di difficoltà oggettive. Negli occhi ci sono ancora le immagini terribili del 15 maggio, quando Naviglio e Trobbia sono esondati insieme allagando i due borghi. Una distesa di fango ininterrotta, le masserizie accatastate sui marciapiedi, il terrore nel cuore.