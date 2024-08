Guardare Those About to die e capire come sia un Peaky Blinders a ritroso nel tempo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 4 agosto 2024) Liquidareto die, la serie con Hopkins diretta da Emmerich ambientata nella Roma imperiale, con una recensione che la consideri nella sua interezza e la definiscaun progetto che non realizza in toto il proprio potenziale, è troppo facile. Meglio provare a prendere nota delle sensazioni episodio dopo episodio, perché alla fine il risultato è quasi un pareggio tra pregi e difetti. Col, lo show rivela un suo fascino, che non è quello di un viaggio nel declino dell’impero romano (per quanto oggettivamente ricordi una certa decadenza in atto nella nostra società), ma è piuttosto quello del genere crime, il fascino della Suburra e dei gangster.