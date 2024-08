Galetti La Virtus con le due torri divertirà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Il mercato si è chiuso con l’innesto di Simon Obinna Anaekwe, il calendario è uscito. Ora non resta che aspettare l’inizio della preparazione previsto per il 16 agosto. Da quel giorno lacomincerà a sudare. La prima annata con Gianluigi: "Nel rapporto qualità prezzo – commenta il coach giallonero – abbiamo costruito un buon roster. Sono stati ingaggiati giocatori dal grande valore tecnico, probabilmente sottovalutati dalle squadre di prima fascia. Laha un ottimo valore, tutti i ruoli sono ben distribuiti e ogni scelta sul mercato è stata fatta con dei criteri specifici per dare forza al nostro progetto tecnico e tattico. Sono contento della squadra che abbiamo costruito". Un mercato dove non sono mancati gli imprevisti.