De Laurentiis a bordo campo per Napoli-Casertana | il patron osserva Conte da vicino

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 4 agosto 2024) Aurelio Desegue l’amichevolea Castel di Sangro. Presente anche il vice presidente Edoardo. Giorni cruciali per il mercato azzurro. Aurelio Denon perde di vista il suo. Il presidente azzurro ha assistito aall’amichevole tra ile la, svoltasi nel ritiro di Castel di Sangro. Una presenza discreta ma significativa, che sottolinea l’importanza di questa fase di preparazione per il club partenopeo. Desegue dail lavoro diDa qualche giorno, ilha scelto di seguire dale sedute di Antonio. Desi posiziona su una panchina al centro del, a pochi metri dalla zona tecnica dell’allenatore leccese. Una scelta che evidenzia l’attenzione del presidente per il lavoro del nuovo tecnico e per la preparazione della squadra.