Classifica Radio 26 luglio – 1 agosto | Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia ritorna in vetta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 agosto 2024) Ladei singoli più ascoltati indal 26al 1di Earone, vede dopo un meseriprendersi lacon la loro26– 1: le new entry di Eminem ed Anna Al secondo posto Tananai ed Annalisa, scalzati dal gradino più alto del podio con Storie Brevi, certificato disco d’oro: recupera una posizione Elodie con Black Nirvana. Il brano scritto dall’artista Elodie con un team composto da sei autori : Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Giordano Cremona, Federico Mercuri, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti. La regia del video è di Attilio Cusani. Al quarto posto, troviamo Karma dei The Kolors (in discesa).