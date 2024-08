Calendario scherma oggi orari Olimpiadi 2024 4 agosto | programma tv streaming tabellone dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Ultima giornata dedicata alle prove a squadre per laalledi Parigitocca ai fiorettisti, che avranno un enorme voglia di riscatto. Il quartetto sarà composto da Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi ed Alessio Foconi. La finale di Filippo Macchi ha scatenato immense polemiche, con anche l’intervento della federazione e del CONI. Il toscano tornerà in pedana insieme ai compagni di squadra Tommaso Marini, Guillaume Bianchi ed Alessio Foconi, con l’obiettivo di andarsi a prendere quella medaglia d’oro sottratta. Ilvede l’Italia partire nei quarti di finale contro la Polonia. Non dovrebbero esserci problemi e gli azzurri voleranno in semifinale contro la vincente di Stati Uniti-Egitto. Una sfida che vede gli americani favoriti e a quel punto Italia-USA sarebbe davvero un super scontro.