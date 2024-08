Britney Spears confermato il film biografico sulla Principessa del Pop

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 4 agosto 2024) È stato recentemente annunciato che la vita didiventerà unper il grande schermo, prodotto da Universal Pictures. La casa di produzione avrebbe difatti acquisito i diritti dell’autobiografia The Woman in Me, edita nel 2023, per adattarla al cinema. Lontana dalle scene musicali ormai da tempo,sarebbe al lavoro su un nuovo progetto, che con la musica però non ha nulla a che fare. Pare infatti che la Universal Pictures abbia siglato un accordo con ladel Pop per ottenere i diritti di The Woman in Me, l’autobiografia edita nel 2023. La casa di produzione vorrebbe dunque portare sul grande schermo la storia della vita della cantante, raccontata proprio dal punto di vista di quest’ultima.