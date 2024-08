Benevento stasera e domani chiusura notturna alla presa di Ponticelli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto GESESA comunica che il livello dei serbatoi, nonostante le chiusure in corso, si mantiene sempre al di sotto della soglia critica tale per cui, come accaduto ieri per il serbatoio Gesuiti, non è assicurato nemmeno il compenso giornaliero. Tutto questo a causa di consumi che sono sempre al di fuori dell’ordinario. Pertanto alle chiusure ed alle zone già comunicate è necessario aggiungere, per(04-05 agosto) esera (05-06 agosto), ladelladicon relativadel Distretto di Capodimonte, la zona ASI e Contrada Saglieta. Gli orari disono: 22.00-06:00.