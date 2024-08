Bagni sicuri con la Guardia costiera | i volontari a presidio del lago di Garlate e della diga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Olginate (Lecco), 4 agosto 2024 – Suldisbarcano iausiliaria. Li hanno reclutati i vertici del Consorzio Adda, cui spetta la gestionedi Olginate. Lì la corrente arriva anche a quattro metri al secondo, ovvero 14 chilometri orari. I cartelli di pericolo e gli avvisi ci sono. Ci sono anche boe di segnalazione e un cavo in metallo per indicare oltre il quale è pericoloso spingersi. Però non bastano, perché molti ignorano le indicazioni, oppure sottovalutano il pericolo. Nell’estate del 2021 un nuotatore è stato salvato in extremis prima di essere trascinato via dalla forza dell’acqua. Lo scorso ottobre è toccato a tre canoisti e solo settimana scorsa a diverse persone su un motoscafo in avaria, che hanno rischiato di essere risucchiate contro le paratie dello sbarramento artificiale.