Ancora un morto sulle spiagge pontine | 72enne turista muore annegato Probabile causa un malore

(Di domenica 4 agosto 2024) Un drammatico incidente si è verificato oggi al Lido di Latina, nella zona di Rio Martino, dove undi 72 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno in mare. L’uomo, residente a Valenza Po, si trovava in vacanza con la moglie e la figlia. Tentativi di Soccorso Secondo le testimonianze, alcuni bagnanti, tra cui diversi infermieri, sono intervenuti immediatamente per tentare di salvare l’uomo con manovre di rianimazione. Purtroppo, nonostante i loro sforzi, per ilnon c’è stato nulla da fare. Intervento delle Autorità Sul luogo della tragedia sono intervenuti prontamente la Guardia Costiera e il personale del 118, che hanno constatato il decesso del. La comunità locale è profondamente scossa dall’accaduto, esprimendo vicinanza e cordoglio alla famiglia colpita da questa improvvisa e dolorosa perdita.