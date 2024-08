Amichevole 2024 Monaco-Genoa 1-2 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilcon le formazioni e i marcatori diestiva. Una gran bella vittoria per gli uomini di Alberto GIlardino contro una squadre che a breve inizierà il campionato e che parteciperà alla prossima Champions League. In rete per la formazione ligure prima Messias e poi Aaron Martin, che era entrato anche nel gol del vantaggio grazie a un recupero palla. Nel secondo tempo c’è stato l’esordio tra i pali del nuovo arrivato Gollini.1-2 (14? Messias, 58? Martin, 90? Illenickena)(3-4-1-2): Köhn; Singo, Kehrer, Salisu (37? Maripan); Vanderson, Ouattara, Zakaria, Camara; Minamino; Embolo, Balogun. Allenatore: Adi Hütter(3-5-2): Leali (46? Gollini); Vogliacco, Bani (60? Sabelli), De Winter; Zanoli, Frendrup, Badelj, Junior Messias (55? Malinovskyi), Martin (60? Pittino); Vitinha (55? Fini), Retegui (55? Ekhator).