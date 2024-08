A che ora Jacobs in semifinale e finale 100 metri? Atletica Olimpiadi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) A che ora torna in pista Marcellper le semifinali e l’eventualedei 100alledi? Ecco il programma di domenica 4 agosto. Il campione olimpico di Tokyo, dopo una batteria superata senza brillare particolarmente, torna in pista allo Stade de France con il primo obiettivo di centrare la qualificazione alla: il velocista azzurro sarà presente nella secondaa partire dalle 20.05 e cercherà di chiudere ai primi due posti per centrare il passaggio diretto ed evitare brutte sorprese con i ripescaggi (che coinvolgono i migliori due tempi degli esclusi tra le tre semifinali). La sfida per le medaglie della gara regina è poi in programma alle 21.50.