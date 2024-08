Vela Finali Windsurf femminile con Marta Maggetti oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Alle 12:13 di, sabato 3 agosto, avranno inizio le Medal Stages del. Le gare erano inizialmente in programma nella giornata di ieri, ma alla fine, dopo una serie di rinvii, si è deciso di posticipare l’evento ad. Si parte dai quarti di finale, che vede la partecipazione delle veliste che si sono classificate dal quarto al decimo posto nelle opening series. A seguire, le semiche vedono la partecipazione della seconda e terza classificata, inclusa quindi la nostrache proverà a staccare uno dei due pass per lassima per l’oro, dove è già qualificata la britannica Emma Wilson. Tanta curiosità per vedere all’opera le migliori dell’iQFOiL. Espera di ritrovare quella brillantezza mostrata nelle prime regate delle opening series, quando riuscì a spingersi fino al terzo posto.