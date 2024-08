Toyota Prius l' auto che ha inventato l' ibrido è diventata anche bella

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 3 agosto 2024) Laè un'speciale, perché nel 1997 hal'portando per la prima volta questa tecnologia sulle strade di tutto il mondo. Rispetto a ventisette anni fa il mondo dell'è cambiato completamente e oggi tutti i brand hannoibride in gamma, partendo dalle più semplici mild fino ad arrivare alle plug-in (qui la nostra guida all'), come ladella nostra prova. In Italia, infatti, l'unicadisponibile è quella che si può ricaricaredall'esterno, mentre la versione full hybrid viene venduta nel resto del mondo. Una scelta dettata dalle richieste del mercato e dai limiti delle emissioni di CO2 che tutti i costruttori europei devono rispettare. Burocrazia a parte, ladi quinta generazione ha uno stile che non passa inosservato, soprattutto se si sceglie il colore che vedete in foto.