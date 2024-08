Toti prima riunione politica | La gamba civica dirà la sua sulla scelta del candidato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Laè in un hotel del Porto Antico di Genova, e ha tutta l’aria di essere una chiamata alle armi per quel civismo arancione che, dopo essere stato motore della coalizione per nove anni, ora vuole dire la sua anche nelladel progetto politico e delalle prossime regionali. Giovanniriabbraccia sostenitori e amministratori della sua lista (in giornata ha incontrato anche il sindaco di Genova, Marco Bucci; ndr), e lancia un altro messaggio alla coalizione in vista degli incontri che nei prossimi giorni dovranno definire le strategie per le elezioni. È lo stesso, nel confermare che non sarà direttamente coinvolto alle prossime elezioni, a ribadire l’importanza del civismo ligure. "Ora chiediamo un giudizio politico su questi nove anni – ha detto –.