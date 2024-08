Serie B Cremonese scatenata Bonazzoli con De Luca Oggi il Mantova in Coppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Laè pronta a mettere Federicoa disposizione di Giovanni Stroppa. Dopo Manuel De, è sul punto di indossare la casacca grigiorossa un altro attaccante, che approdando a Cremona si avvicinerebbe a casa (è di Ghedi), dopo un lungo girovagare in squadre come Sampdoria, Torino, Salernitana e Verona (l’anno scorso 24 presenze e 3 gol).è della Salernitana, che accoglierebbe Paolo Ghiglione, negli ultimi due anni ai grigiorossi. Restando in B, questa sera alle 20.30 primo impegno della nuova stagione per il, che nel turno preliminare diItalia renderà visita alla Torres.Marinoni