Re Carlo | 464 impegni in un anno nonostante il cancro

(Di sabato 3 agosto 2024) Gli ultimi mesi non sono stati semplici per reIII. Il Sovrano, infatti, ha dovuto fare un passo indietro in seguito alla diagnosi di. In precedenza si era assentato alcune settimane a causa di un intervento per l’ingrossamento della prostata. I problemi di salute, però, non avrebbero intaccato la sua ricchissima agenda. Al contrario, i dati ufficiali fluce su un importante impegno lavorativo da parte del Sovrano, che non ha risparmiato le energie nei suoi primi 365 giorni sul trono. Secondo i dati ufficiali, la malattia non ha fermato reIII. Il Sovrano, infatti, ha dovuto eliminare alcunidalla sua fitta agenda.ciò, è riuscito comunque a portare a termine un importante numero diufficiali. Stando ai dati, dunque, si parla di ben 464nel suo primocompleto da monarca.