Parigi 2024 nuoto | Paltrinieri in finale nei 1500 stile libero delude la 4×100 mista maschile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Gregorioha conquistato il pass per laneialle Olimpiadi di. Il campione azzurro ha chiuso la propria batteria in 14:42.56 dietro all’irlandese Wiffen: i due segnano anche i tempi più veloci complessivi. Nella stessa batteria di Gregorio c’era anche Luca De Tullio, che ha però chiuso lontanissimo in 14:55.61, dodicesimo tempo totale e quindi fuori dalla. Fuori dallaanche lamisti uomini, con Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Giacomo Carini e Alessandro Miressi che chiudono la batteria con unnte sesto posto (che diventa quinto per la squalifica della Spagna) in 3:32.71, nono crono totale, e quindi gli azzurri sono i primi degli eliminati. Niente da fare nemmeno per la staffetta femminile, con Margherita Panziera, Benedetta Pilato, Viola Scotto di Carlo e Sofia Morini, squalificata.