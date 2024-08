Parigi 2024 arrampicata sportiva | 4 azzurri partiti per la Francia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Matteo Zurloni, Camilla Moroni, Laura Rogora e Beatrice Colli. Questi i quattroche compongono il team di, partito alla volta dellaper le Olimpiadi di. Rispetto a Tokyo 2021 sono quattro (invece che tre) i qualificati, così come sono di più anche le medaglie che verranno assegnate (2 per genere, una per la specialità Speed e una di combinata Boulder+Lead). “I ragazzi hanno lavorato molto intensamente nelle ultime settimane, che sono state particolarmente impegnative.