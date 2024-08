Oppo A80 5G | il nuovo medio gamma pronto per il lancio globale

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 3 agosto 2024)sta per lanciare ilA80 5G sul mercato, un dispositivo di fascia media che promette di offrire ottime prestazioni a un prezzo competitivo Secondo le informazioni trapelate,A80 5G sarà una versionedell’A3 Vitality Edition, già disponibile in Cina. L’A80 5G presenta un design moderno con bordi piatti e una scocca disponibile in tre colori: viola, nero e verde. Il display è un pannello da 6,67 pollici con risoluzione HD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di picco di 1.000 nit. La fotocamera frontale è integrata in un foro nel display, mentre sul retro troviamo una doppia fotocamera e un LED racchiusi in un modulo rettangolare con angoli smussati. Il cuore dell’A80 5G è il processore MediaTek Dimensity 6300, supportato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 2.2, espandibile tramite microSD.